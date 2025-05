Fibra ottica, da lunedì i lavori per l'installazione in via Malcangi: info su viabilità

VIA MALCANGI/VIA BISCEGLIE – tratto compreso fra l'incrocio di Viale De Gemmis e Contrada Carrara dei Monaci – ISTITUZIONE DEL RESTRINGIMENTO CARREGGIATA e SENSO UNICO ALTERNATO dal 5 al 23 Maggio 2025

VIA ALGERI – ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO - dal 5 al 16 Maggio 2025

VIA PISA – tratto compreso fra il civ. 35 e il civ. 47 – ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI FERMATA – dal 5 al 9 Maggio 2025

Dal giorno 5 al giorno 23 MAGGIO 2025 sono previsti interventi di realizzazione di una infrastruttura di fibra ottica su un tratto della Via Malcangi – Via Algeri e Via Pisa, per questo motivo sono stati emessi i seguenti provvedimenti di modifica della viabilità in queste zone:Previste idonee segnalazioni in loco, movieri per la regolamentazione del traffico veicolare e la garanzia di un percorso pedonale protetto in condizioni di sicurezza.

Ordinanza dirigenziale Polizia locale, sicurezza e mobilità urbana Ordinanza n.255 del 01/05/2025