Ancora lavori stradali in via Sant'Annibale Maria di Francia: senso unico alternato per 7 giorni

Ancora lavori stradali relativi all'Acquedotto Pugliese e senso unico alternato su via Sant'annibale Maria di Francia: come richiesto da parte dell'impresa edile stradale in nome e per conto dell'Aqp spa Acquedotto Pugliese, è stata infatti richiesta la proroga dell'ordinanza "a riguardo della esecuzione di lavori di manutenzione rete idrica e fognaria e conseguente emissione di apposita ordinanza per la regolamentazione del traffico veicolare che per motivi tecnico-organizzativi ha subito variazioni di programma", e vista la necessità, urgente ed indifferibile di dover eseguire tali lavori, da oggi 29 maggio in prosecuzione e per i successivi 7 giorni lavorativi, nel tratto stradale di via Sant'Annibale Maria di Francia compreso fra l'incrocio con Via Mascagni (Santuario Madonna di Fatima) e l'area dell'incrocio con Via Capirro/Duchessa d'Andria ci sarà la istituzione del restringimento di carreggiata con senso unico alternato dalle ore 7.00 alle ore 17.00.Sarà naturalmente predisposta l'idonea segnaletica stradale mobile, con preavviso di cantiere e indicazione dei percorsi alternativi, con idoneo corridoio di sicurezza, ove necessario e possibile, per il transito pedonale lungo il tratto stradale interessato ai lavori. Nell'ordinanza è specificato che la ditta incaricata dall'Aqp – Reparto di Trani - ad ultimazione lavori provvederà al controllo del ripristino a regola d'arte dalla pavimentazione stradale.