SP1 Trani-Andria, varo del ponte: chiusure e disagi al traffico dal 23 al 27 marzo

Interventi su carreggiate e complanari per l’installazione delle travi: ecco tutte le limitazioni previste lungo l’arteria

Chiusura della complanare della S.P. 1 (ex S.P. 130) in direzione Andria dal km 4+250 al km 4+450 lunedì 23 marzo 2026

Chiusura della complanare della S.P. 1 (ex S.P. 130) in direzione Trani dal km 4+400 al km 4+100 martedì 24 marzo 2026

Chiusura delle carreggiate principali della S.P. 1 (ex S.P. 130) in corrispondenza della rotatoria al km 2+200 in territorio di Trani e della rotatoria al km 6+100 in territorio di Andria da lunedì 23 marzo 2026 al giorno 27 lunedì 2026

Chiusura delle corsie di immissione sulla S.P. 1 in corrispondenza della rotatoria della complanare in direzione Trani in corrispondenza del km 4+000 della S.P. 1 da lunedì 23 marzo a venerdì 27 marzo

Chiusura delle corsie di immissione sulla S.P. 1 in corrispondenza della rotatoria della complanare in direzione Andria in corrispondenza del km 4+800 della S.P. 1 da lunedì 23 marzo a venerdì 27 marzo

Tra Lunedì 23 e venerdì 27 marzo è previsto il varo delle travi per l'installazione del ponte a scavalco sulla SP1 "Trani-Andria". L'arteria stradale subirà parziali chiusure tra carreggiata principale e complanari Di seguito i provvedimenti adottati dalla Provincia con ordinanza n. 6 del 6 marzo 2026