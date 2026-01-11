Trani Via Barletta. <span>Foto Michele Straniero</span>
Trani, il maltempo rallenta i lavori su Via Barletta

L’asfalto “a doppia velocità” è solo preliminare, Ferrante: «Procederemo con messa in sicurezza»

Trani - domenica 11 gennaio 2026 6.53
L'" asfalto a doppia velocità" di Via Barletta, criticità che interessa un segmento di carreggiata che ha inizio alcuni metri prima del Cimitero e che si estende per diversi metri, torna a far parlare di sé. Delucidazioni e chiarimenti in merito a questa situazione, generatrice di disagi per molti automobilisti, ce le ha fornite il Vicesindaco di Trani Avv. Fabrizio Ferrante.

Ferrante, Assessore con delega ai Lavori pubblici, ha spiegato che la condizione di dislivello, dovuta ad un lavoro che al momento ha interessato solo la parte centrale della carreggiata (verso Barletta), sarebbe solo la fase iniziale e provvisoria di un intervento maggiore, che si starebbe realizzando a causa delle acque reflue. Mancherebbe all'appello un ulteriore intervento di copertura conclusivo, per il quale si attende l'assestamento della colmatura, per poi procedere con una stesura finale del ripristino.

Le tempistiche sarebbero tuttavia vincolate strettamente alle condizioni meteorologiche che, a causa del maltempo dell'ultimo periodo, dilatano notevolmente le operazioni. Freddo, umidità e piogge, impediscono un compattamento rapido degli strati, generando infiltrazioni ed impedendo l'individuazione di un periodo di conclusione dei lavori. «L'amministrazione attraverso l'Ufficio Tecnico Comunale sta costantemente monitorando la situazione. Si stanno attendendo i tempi tecnici, soprattutto il livellamento delle quote dell'intervento per poter poi procedere alla stesura finale dell'asfalto e quindi al ripristino finale. Con queste condizioni climatiche i tempi si allungano, ma comunque si provvederà ad operare. Procederemo con un'ulteriore messa in sicurezza» così Ferrante. Nei prossimi giorni, data l'effettuata segnalazione, chi di competenza dovrebbe procedere a depositare altro catrame, nonché ad effettuare un'ulteriore messa in sicurezza.tl@
