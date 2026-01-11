Trani, il maltempo rallenta i lavori su Via Barletta

L'"" di, criticità che interessa un segmento di carreggiata che ha inizio alcuni metri prima del Cimitero e che si estende per diversi metri, torna a far parlare di sé. Delucidazioni e chiarimenti in merito a questa situazione, generatrice di disagi per molti automobilisti, ce le ha fornite ildi TraniFabrizioFerrante,, ha spiegato che la condizione di dislivello, dovuta ad un lavoro che al momento ha interessato solo la parte centrale della carreggiata (), sarebbe solo ladi un intervento maggiore, che si starebbe realizzando a causa delleMancherebbe all'appello un, per il quale si attende l'assestamento della colmatura, per poi procedere con una stesura finale del ripristino.Le tempistiche sarebbero tuttavia vincolate strettamente alleche, a causa deldell'ultimo periodo,notevolmente. Freddo, umidità e piogge, impediscono un compattamento rapido degli strati, generando infiltrazioni ed impedendo l'individuazione di un periodo di conclusione dei lavori. «L'amministrazione attraverso l'Ufficio Tecnico Comunale sta costantemente monitorando la situazione. Si stanno attendendo i tempi tecnici, soprattutto il livellamento delle quote dell'intervento per poter poi procedere alla stesura finale dell'asfalto e quindi al ripristino finale. Con queste condizioni climatiche i tempi si allungano, ma comunque si provvederà ad operare. Procederemo con un'ulteriore messa in sicurezza» così. Nei prossimi giorni, data l'effettuata segnalazione, chi di competenza dovrebbe procedere a depositare altro catrame, nonché ad effettuare un'ulteriore messa in sicurezza.