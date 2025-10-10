Strada dissestata tra via Barletta e via Papa Giovanni, proteste dei cittadini per buche e avvallamenti

Si spera ora in un intervento rapido e risolutivo, affinché l'opera di progresso ambientale non si trasformi in un problema di sicurezza urbana.

Nuove criticità nella viabilità cittadina. A seguito dei lavori, tuttora in corso, per la realizzazione dell'impianto di riciclo e riuso delle acque reflue, destinato ad irrigare le campagne, si registrano gravi danni alla sede stradale all'altezza della rotonda tra via Barletta e via Papa Giovanni XXIII.Nella zona interessata dagli scavi – uno snodo nevralgico per il traffico urbano – si sono formati fossi e avvallamenti pericolosi, che stanno mettendo a dura prova la sicurezza di automobilisti e motociclisti. Le lamentele da parte dei residenti e dei tanti pendolari che quotidianamente percorrono quel tratto non si sono fatte attendere: "È diventato un percorso a ostacoli, con il rischio continuo di danneggiare le auto o peggio, perdere il controllo del mezzo", segnalano alcuni.Interpellate dalla redazione, le autorità preposte hanno risposto che le recenti condizioni meteo avverse potrebbero aver contribuito al cedimento del manto stradale, generando i dissesti emersi nei giorni scorsi.