Chiusura di via Palmieri, Italia in Comune si fa portavoce dei disagi dei residenti

«Pare che, nel tempo,un residente, abbia inviato copiose pec verso l'amministrazione paventando presunti gravi rischi dovuti alla circolazione stradale, ai limiti del procurato allarme. Di contro, quasi tutti i residenti, hanno invece confermato che mai si è verificato un solo evento rischioso in trentacinque anni. La strada in questione non presenta alcun rischio, anzi, vista la sua carreggiata ridotta è necessario procedere a velocità molto moderata e senza alcun pericolo per chi avanza poiché già vige il senso unico (vedi foto). Faccio anche notare che in numerosissime situazioni simili viene adottato il senso unico alternato che permette il passaggio in andata e ritorno senza penalizzare chi va o chi viene.



La chiusura totale penalizza fortemente i residenti poiché li costringe ad inutili giri per raggiungere via Capirro I e viceversa. Da qui, ho preso a cuore il disagio dei residenti. Ho già sentito il Sindaco ed il Comandante dei Vigili Urbani e di concerto risolveremo presto la questione».

«Alcuni residenti dell'ormai popolosa zona di Capirro - Valleluna mi hanno messo al corrente di una complessa situazione che riguarda un'ordinanza di chiusura della storica Via Palmieri, storica porta d'accesso alla zona di Valleluna»: lo scrive in una nota il capogruppo di Italia in Comune, Tommaso Laurora insieme ai suoi colleghi di partito Felice Corraro, Mariangela Scialandrone, Erika Laurora.