Lavori stradali su via Corato, interventi su entrambe le corsie

Operai a lavoro dal semaforo di via Capirro a via di Villa Friuli

Sono in corso i lavori sul secondo tratto di via Corato (dal semaforo di via Capirro fino a via di Villa Friuli). In questo caso si sta intervenendo su entrambe le corsie. Si tratta di un intervento finanziato dal Ministero dell'interno. Nei prossimi giorni riprenderanno i lavori di Strada per Strada finanziati dalla Regione Puglia.