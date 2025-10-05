Via Martiri di Palermo (Zona Capirro) cede manto stradale. <span>Foto credits</span>
Attualità

Via Martiri di Palermo (Zona Capirro) cede manto stradale

La porzione di strada interessata nei giorni scorsi da lavori di sottoservizi, è già stata transennata

Trani - domenica 5 ottobre 2025 12.54
La Polizia Locale è già intervenuta prontamente non appena allertata, per transennare e mettere in sicurezza la porzione di strada che ha ceduto, a causa probabilmente delle abbondanti piogge di questi giorni. Il tratto interessato che ha ceduto nei giorni scorsi è stata interessato da lavori per sottoservizi. Si suggerisce la massima cautela nell'attesa del ripristino da parte dell'azienda titolare dei lavori,
