Strade, iniziati lavori di sistemazione del basolato in via Mario Pagano

Sistemazione delle strade di Trani, si corre ancora. Mentre è in via di ultimazione il maxi intervento programmato nell'ambito di Strada per Strada (il piano straordinario della Regione Puglia che ha finanziato la Città di Trani con oltre un milione di euro) la Giunta Comunale, su proposta presentata dall'assessore ai lavori pubblici, Fabrizio Ferrante, ha approvato il progetto definitivo, redatto dall'Area Lavori Pubblici e dell'importo di 80.000 euro destinati per interventi su tratti di carreggiate bituminose ricadenti nel quartiere Sant'Angelo e specificatamente lungo via Jugoslavia, piazza Madre Teresa di Calcutta e strade limitrofe (su tutte via Ungheria e via Cecoslovacchia).Gli 80.000 euro impegnati per questa attività sono rinvenienti da un finanziamento del Ministero dell'Interno parte del quale già utilizzato per risistemare via Annibale Maria di Francia."In questi giorni di incessante attività di programmazione – spiega l'assessore e vice sindaco, Fabrizio Ferrante – abbiamo anche aggiudicato lavori di manutenzione ordinaria di carreggiate e sedi di marciapiedi. Stante le imminenti festività pasquali, in via di urgenza abbiamo stabilito di intervenire per la sistemazione del basolato di via Mario Pagano e di altre vie del centro storico con inizio delle attività già a partire da oggi".A tal motivo, con ordinanza 79/2023 è stato disposto da oggi e fino a venerdì 31 marzo, il divieto di circolazione in via Mario Pagano (tratto compreso fra via San Giorgio e piazza Libertà) e divieto di fermata in via Mario Pagano (tratto compreso fra via San Giorgio e via Santa Maria).