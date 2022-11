Prolungamento di via Parini e riqualificazione della viabilità: lunedì cominciano i lavori

Un' ordinanza dell'area Polizia Locale e Protezione civile dispone dal giorno lunedì 14 novembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022 il "divieto di transito in via Parini tratto compreso tra via Giachetti e via Jean Marie Pardessus, onde consentire lavori di realizzazione del prolungamento di via Parini e riqualificazione viabilità".I lavori riguardano il progetto di prolungamento di via Parini e di riqualificazione della viabilità, e prevedono la realizzazione di opere di urbanizzazione in continuità con l'esistente via Parini e l'adeguamento della viabilità parallela alla ferrovia (via Giachetti) esistente. Ed inoltre: percorsi pedonali sicuri su marciapiedi, un tratto di pista ciclabile su via Giachetti, aree destinate a parcheggi, aree a verde per gioco bimbi, sistema di pubblica illuminazione, barriere verdi lungo via Giachetti a ridosso della ferrovia che facciano da filtro rispetto alla stessa.