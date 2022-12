Strada per strada, iniziati i lavori su via Falcone. Ferrante: «Mai una serie d'interventi così estesi»

Conclusi quelli in via Duchessa d'Andria

Continuano gli interventi nell'ambito di, il programma straordinario della Regione Puglia che ha finanziato la Città di Trani con oltre un milione di euro per la manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità comunale. Questa mattina sono iniziati i lavori sul rettilineo di via Falcone mentre nelle scorse ore gli interventi di fresatura hanno riguardato via Duchessa d'Andria. «Non ricordo una serie d'interventi così estesi come questo. Credo che i cittadini lo apprezzino molto», è stato il commento del vicesindacoche sta seguendo in prima linea tutti gli interventi affinché siano svolti correttamente.