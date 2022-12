Lavori stradali, oggi interventi in via Maria Annibale Maria di Francia

«Un'arteria che necessitava di particolari interventi». Così il vicesindaco Fabrizio Ferrante ha annunciato questa mattina gli interventi in via Annibale Maria di Francia, interventi finanziati grazie un finanziamento da parte del Ministero degli Interni. «Erano tanti anni che questa strada non veniva toccata da alcun tipo di intervento. Finalmente abbiamo dato una risistemata a tutte le principali arterie stradali della città, da nord a sud. Abbiamo garantito un livello di sicurezza più elevato. Con questa Amministrazione siamo intervenuti in maniera decisa e credo che tutti i cittadini tranesi apprezzeranno questo tipo di intervento».