"Strada per strada", i lavori del Comune oggi su Via Piracci

È lo stesso Fabrizio Ferrante, vicesindaco con delega alle Infrastrutture, a fare il punto dell'andamento dei lavori che stanno coinvolgendo diverse vie della città di Trani."Oggi è la volta di via Piracci per la quale non c'era una esigenza di riparazione ma di vera e propria costruzione della strada a partire dal fondo fino al manto di asfalto".Ferrante sottolinea anche quanto questi siano interventi di particolare importanza perché dimostrano di mantenere l'impegno con i residenti di questa zona ritenuta da molti abbandonata."Terminata via Piracci, tempo permettendo passeremo al rifacimento di via Annibale Maria di Francia, che ha subito dei ritardi per diverse ragioni, ma che presto tornerà perfettamente agibile, in sicurezza per tutti i cittadini", rassicura Ferrante, che conclude garantendo che "strada per strada" non si fermerà ma proseguirà a oltranza la sua azione di rigenerazione e riqualificazione urbana.