Risistemazione del marciapiede antistante la chiesa di S. Giacomo: appaltati i lavori

Sono stati aggiudicati alla ditta Edilizia di Ciommo Srl per un importo contrattuale di € 8.045,09 i lavori di risistemazione dell'area antistante la chiesa di San Giacomo (ex S. Maria de Russis). Come si ricorderà, l'amministrazione comunale ha manifestato la volontà di ripristinare l'area antistante l'ingresso della Chiesa di San Giacomo, luogo di culto e di notevole rilevanza storica, che allo stato si presenta con una pavimentazione in pietrini di cemento completamente degradata. Gli uffici del settore hanno proceduto ad redigere specifico progetto consistente nella rimozione dell'attuale pavimentazione ammalorata ed ella successiva posa di pavimentazione in pietra di Trani, al fine di ridare pregio alla storia che detta Chiesa riveste nel patrimonio culturale cittadino.Il progetto redatto è stato trasmesso alla Sovrintendenza Archeologica, belle Arti e paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia , la quale ha autorizzato l'esecuzione dei lavori così come da progetto presentato, subordinandoli all'osservanze di alcune prescrizioni recepite dagli uffici competenti del Comune.Dopo regolare procedura, l'appalto dei lavori è stato aggiudicato alla ditta Edilizia di Ciommo Srl che ha offerto un ribasso del 8,98% corrispondente ad un prezzo netto di € 7.626,17 oltre € 418,93 per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso e quindi per un importo contrattuale di € 8.045,09.