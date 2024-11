Cinghiali si aggirano in Città: avvistati alle spalle delle "casermette"

In realtà le segnalazioni sono non infrequenti, ovviamente soprattutto in prossimità nella zona di Capirro, ma la presenza rilevata alle spalle del centro Joobel, quindi comunque in una zona abitata della città, ovviamente preoccupa e non poco. Nel video due esemplari, uno dei quali davvero molto grande, vengono messi in fuga dalla presenza di un auto; ma é evidente comunque che i cinghiali siano sempre più abituati alla presenza dell'uomo. Attratti dall'odore del cibo si infilano ovunque e la situazione, com'è avvenuto in altre città, potrebbe essere peggiorare. La cautela resta comunque sempre la stessa: ossia di evitare l'accumulo di spazzatura, soprattutto di rifiuti organici, e magari provare a inoltrare la richiesta di nuovi contenitori eh laddove ci si rende conto che quelli in uso nei condomini non dovessero essere sufficienti. Nel frattempo sarebbe opportuno nella zona addentrarsi con prudenza, anche con i propri cani, tenendo conto che le aggressioni a persone avvengono in caso di presenza di cuccioli che vengono difesi in maniera violenta dalla propria mamma.