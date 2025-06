Comune di Trani, online l'avviso per l'accreditamento di librerie e cartolibrerie

Sul sito del Comune di Trani è on line l'avviso pubblico per l'accreditamento di librerie e/o cartolibrerie, nell'albo degli esercenti convenzionati con il Comune di Trani, per la gestione in forma digitale delle cedole librarie per le scuole primarie e del buono libro digitale per le scuole secondarie di I e II grado per gli anni scolastici 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028. La domanda di accreditamento dovrà essere inviata all'indirizzo PEC protocollo@cert.comune.trani.bt.it entro le ore 00:00 di venerdì 25 luglio 2025, a pena di esclusione.Il rapporto tra l'Ente e le librerie/cartolibrerie accreditate accreditate sarà disciplinato da apposita convenzione