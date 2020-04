Coronavirus a Trani: registrati tre nuovi casi positivi

Contrariamente a quanto annunciato nel bollettino epidemiologico della Regione, nella città di Trani si registrano tre nuovi casi. Da fonti Asl si apprende che due di loro sono collegati al focolaio dell'ospedale di Bisceglie. Per quanto riguarda il terzo caso, invece, si tratta di un uomo di 45 anni ora sottoposto ad isolamento domiciliare. Attualmente sono in corso le verifiche epidemiologiche sui suoi familiari e si indaga per cercare di capire come possa aver contratto il virus.I tre casi, probabilmente, saranno inseriti nel bollettino epidemiologico del 30 aprile. Con questi salgono a 25, tra guariti e decessi, i casi di contagio al Coronavirus registrati a Trani.