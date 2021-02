Covid: chiuso fino a venerdì il plesso primaria Papa Giovanni XXIII di via Stendardi

La direzione didattica del 3' circolo D'Annunzio ha comunicato che il plesso "Papa Giovanni XXIII" di via Stendardi restera' chiuso fino a venerdi' 19 febbraio per operazioni legate all'avvenuta sanificazione degli ambienti ed a lavori straordinari di manutenzione per garantire le piu' sicure misure igieniche e di prevenzione.Si precisa che tale decisione e' legata al fatto che nel plesso si sono verificati due casi accertati di positivita' di docenti che ruotano su piu' classi, due delle quali devono ancora essere sottoposte a tampone, come anche le altre insegnanti dell'equipe.A cio' si aggiunga che altre docenti presentano sintomatologia sospetta, pertanto, a scopo precauzionale e per tutelare la salute delle bambine e dei bambini, nonche' di tutto il perdonale docente e non docente, le lezioni proseguiranno in DDI, per garantire il diritto allo studio.