Omicron corre anche a Trani: 1100 positivi, 11 i ricoveri

Continua a correre la variante Omicron anche a Trani. Come riferito dall'Asl in città si contano 1100 positivi, tra asintomatici e paucisintomatici; 11 invece i concittadini ricoverati. Sebbene per l'appunto i sintomi siano inferiori e di minore intensità rispetto al passato ebbene è opportuno prestare attenzione e continuare ad adottare i dispositivi di sicurezza negli ambienti dove non è possibile adottare distanziamento.