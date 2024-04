Premio covid, cifre parziali o ancora non corrisposte per i lavoratori della SanitaService Asl Bat

Continua lo stato di agitazione dei lavoratori della Sanita Service Asl Bat.Il tanto atteso premio covid si è rilevato per alcuni di loro della un'enorme delusione. Partiamo dal principio: le sigle sindacali Fials, Cgil e Uil si erano incontrate presso le sedi amministrative della Sanità Service lo scorso 7 marzo firmando un accordo e dividendo i lavoratori e le premialità in categorie dalla A alla C.Oggi, giorno tanto atteso della spettata ricompensa, c'è stata gente che non ha preso la cifra concordata o addirittura alcuni di loro a cui non è stata neanche erogata.Per questo motivo i lavoratori si sono subito precipitati ad chiedere spiegazioni tramite i loro sindacati. In particolar modo la Fials si è già mossa a riguardo e la prossima settimana ha assicurato un incontro con i dipendenti per fare una verifica in relazione alla quota pro capite giornaliera dei turni effettuati dal 15 marzo al 15 maggio 2020.