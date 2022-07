Il covid dilaga: anche a Trani problemi al circuito turistico riavviato con fatica

È allarme tra gli operatori turistici da alcuni giorni: annullata una serie di tour per via della ripresa dei contagi da coronavirus.La variante omicron 5 si sta rivelando non solo contagiosissima ma anche, probabilmente per la concomitanza con il caldo torrido e gli sbalzi di temperatura con i condizionatori, particolarmente pesante quanto a sintomatologia.Ancora tutto sotto controllo grazie ai vaccini, ma febbroni, raffreddori, mal di gola e spossatezza stanno tenendo a letto tante persone, compresi sempre più turisti chiusi negli alberghi.Tra le vittime di questa nuova ondata tante guide turistiche e autisti di autobus, circostanza questa che sta creando difficoltà per la gestione del turismo che a ondate sta arrivando in Puglia.Nonostante questo, di mascherine in giro non c'è quasi più l'ombra: concerti, feste patronali, Movida nei locali, manifestazioni all'aperto e naturalmente al chiuso, supermercati e centri commerciali: il buon senso che avrebbe dovuto sostituire l'obbligo di portare questi presidi di protezione praticamente è inesistente,e purtroppo le conseguenze si stanno presentando sempre di più.Nessuna disposizione di legge dunque, ma conviene riprendere una abitudine da poco abbandonata che può salvarci la salute, le vacanze e il lavoro.