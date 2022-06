Covid, risale il numero dei contagi: 623 i positivi a Trani negli ultimi 15 giorni

Sono 623 i positivi al Covid19 a Trani, un dato riferito ad un arco di tempo degli ultimi 15 giorni: di questi 326 sono asintomatici, il resto paucisintomatici mentre 5 sono le persone ricoverate in ospedale: la curva dei contagi tende a risalire anche nella nostra città, dove nelle ultime settimane si sta registrando ancora una volta un cospicuo aumento di casi. Era da qualche tempo che non riportavamo su queste pagine i dati della situazione cittadina relativa, che si coniuga con il bollettino diffuso dalla Regione Puglia aggiornato ad oggi, giovedì 30 giugno 2022.Il totale di casi positivi registrati nelle singole Province pugliesi dall'inizio dell'emergenza:395617 Area Metropolitana di Bari239640 Provincia di Lecce177529 Provincia di Foggia160629 Provincia di Taranto112005 Provincia di Brindisi106812 Provincia Bat9524 residenti fuori regione3925 provincia di residenza non notaTotale casi Puglia: 1205681Test effettuati in Puglia: 11386068L'aggiornamento quotidiano sul numero dei negativizzati e dei deceduti in PugliaNegativizzazioni: 1150254Decessi: 8622 (7 nelle ultime ore)Gli attualmente positivi, la percentuale dei ricoverati e il numero di pazienti in terapia intensiva in PugliaAttualmente positivi in Puglia: 46805Ricoverati: 328 (17 in più rispetto a ieri), compresi i 14 che al momento occupano posti letto in terapia intensiva (2 in più rispetto a ieri)I dati relativi alle ultime 24 oreTest effettuati in Puglia: 12041Casi positivi: 5314 (tasso di positività del 44.13%).Il dettaglio per provincia dei casi positivi nelle ultime ore​:1621 Area Metropolitana di Bari1109 Provincia di Lecce775 Provincia di Taranto716 Provincia di Foggia517 Provincia di Brindisi468 Provincia Bat88 casi di residenti fuori regione20 casi di provincia in via di definizione.