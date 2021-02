Vaccino Covid: sospese le prenotazioni nelle farmacie

Finite già le dosi? E' la domanda che ci hanno posto alcuni utenti ultraottantenni che questa mattina si sono sentiti rispondere nelle farmacie che non era piu possibile accettare per il momento prenotazioni.Pare invece che non siano le dosi a essere terminate: il problema sarebbe nellae in numerosi altri comuni della Puglia.Pare per questo che la Regione abbia intimato alle amministrazioni comunali di individuare siti nuovi vaccinali nei prossimi giorni per poter dar la possibilità di aumentare il numero di somministrazione di vaccini giornalieri.Dai dati aggiornati a stamattina dal Consiglio dell'Ordine dei farmacisti interprovinciale della BAT risulta che solo nella giornata di ieri nella provincia siano stati prenotati oltre duemila vaccini. Dalla prima data disponibile per le somministrazioni (22 febbraio) si sarebbe arrivati a metà marzo nel giro di mezza giornata.Pertanto stamattina alle 9.15 non c'era più possibilità di prenotarsi perché in tutta la Bat erano