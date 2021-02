Vaccini Covid: a Trani il punto vaccinale è l'ex Ospedaletto

Dunque non arrivano a Trani le "primule" , i padiglioni voluti dal commissario Arcuri e progettati dall'architetto Boeri per somministrare i vaccini anti Covid.Il luogo deputato è l'ex Ospedaletto in corso Imbriani, nel quale il servizio entrera in funzione dal giorno 22.Gli orari saranno i seguenti:tutti giorni dal lunedì al venerdì dalle 15,30 alle 18,30 e il sabato dalle 8,30 alle 12,00.Non saranno somministrate più di 5 dosi ogni mezz'ora per garantire agli anziani un adeguato periodo di osservazione dopo l'inoculazione del vaccino.Ricordiamo che da oggi giovedì 11 febbraio, dalle ore 14.00, sarà possibile prenotare il vaccino anticovid per gli ultraottantenni.La vaccinazione degli ultraottantenni può essere effettuata nella sede dell'ex ospedaletto o a domicilio.La prenotazione per la vaccinazione in ambulatorio può avvenire in tre modi: di persona in farmacia, per telefono al Centro Unico di Prenotazione (CUP) delle ASL, sul portale PugliaSalute www.sanita.puglia.it/ Al momento della prenotazione verrà indicato il giorno, l'ora e il luogo della vaccinazione.La prenotazione per la vaccinazione a domicilio può avvenire in due modi: di persona in farmacia o per telefono Centro Unico di Prenotazione (CUP). Chi si prenota verrà ricontattato per fissare l'appuntamento a domicilio.In farmacia: è possibile prenotare la vaccinazione presso le farmacie abilitate al servizio Farmacup, portando con sé la tessera sanitaria dell'interessato, che si potrà recare di persona o incaricare altri.