Covid: «Gli operatori dell'informazione rientrino nel piano vaccinale»

La Segreteria dell'Ordine dei giornalisti della Puglia ha emesso il seguente comunicato stampa, in relazione alla opportunità di far rientrare l'Ordine dei Giornalisti, considerata la propria attività, nel piano vaccinale .L'Ordine dei giornalisti della Puglia ha chiesto alla Regione Puglia di valutare l'opportunità di inserire gli operatori dell'informazione nel piano vaccinale. In una lettera inviata all'Assessore alla Salute della Regione Puglia, Pier Luigi Lopalco, il Presidente dell'Ordine dei giornalisti della Puglia, Piero Ricci spiega come "dopo il piano vaccinale che ha coinvolto il personale sanitario, il personale scolastico e la popolazione di cittadini ultraottantenni, e in considerazione del coinvolgimento in corso di altre categorie professionali, non sia il caso di​ prevedere la possibilità di una campagna vaccinale per i giornalisti secondo tempi e modalità da concordare".E' possibile che già dalla prossima settimana possa svolgersi un incontro tra i rappresentanti dell'Ordine e l'assessore alla Salute per individuare le procedure per garantire la copertura vaccinale a partire dai giornalisti impegnati sul campo, in prima linea, nell'esercizio del diritto di informare."Sin dall'inizio della pandemia - ricorda il presidente Ricci - i giornalisti hanno garantito il diritto dei cittadini ad essere informati, pur nell'ambito delle restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria, sull'andamento della pandemia e sono stati uno strumento fondamentale per la conoscenza responsabile delle regole di comportamento. Un servizio essenziale svolto da molti colleghi in prima linea nonostante il rischio di contagio, spesso per arginare campagne di disinformazione".