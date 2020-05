Coronavirus, ancora un contagio: ricoverata in ospedale una 78enne

È stata ricoverata questo pomeriggio presso l'ospedale di Bisceglie una donna di 78 anni di Trani risultata positiva al covid 19. La donna che soffriva già di patologie pregresse, ha probabilmente contratto il virus a seguito di una visita all'interno dell'ospedale di Andria. In questo momento la donna presenta diversi sintomi ricondicibili al virus e anche difficoltà respiratorie.Con ogni probabilità il suo caso è legato ad uno di quelli già annunciati nei giorni scorsi. Per questo motivo, si apprende da fonti Asl, che siano stati effettuati anche alcuni tampini ai familiari della donna che vivevano a stretto contatto con la stessa, di cui però si attendono ancora i risultati.Con questo caso, il numero dei contagiati in città sale a 27 di cui 18 sono quelli attualmente positivi (2 ricoverati e 16 in isolamento domiciliare) , 5 decessi e 4 definitivamente guariti.