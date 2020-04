Coronavirus, c'è una quinta vittima tranese

Trani registra la sua quinta vittima da Coronavirus. Si tratta dell'unico caso che fin da subito era apparso clinicamente grave per questo fu ricoverato d'urgenza al Policlinico di Bari dove questa notte è deceduto. Si tratta di un uomo di 71 anni. Anche di questo caso non è stato semplice ricostruire l'origine del contagio. L'uomo viveva da solo quindi non è scattata nessuna quarantena obbligatoria per i suoi famigliari.Intanto le apprensioni sono concentrate su due possibili nuovi casi i cui risultati certi arriveranno nella giornata odierna.