Dalla Villa al Monastero di Colonna a nuoto per commemorare Mauro Cignarelli

Una manifestazione di nuoto per ricordare il Professor Mauro Cignarelli, affermato endocrinologo e brillante accademico, Professore e Direttore della cattedra di Endocrinologia e Malattie Metaboliche presso l'Università di Foggia, scomparso sette anni fa. L'iniziativa si terrà domenica 25 agosto ed è organizzata dal Circolo Cignarelli. Il tragitto, piuttosto lungo e impegnativo, di 1400 metri, partirà dalla Villa Comunale e si concluderà nei pressi della scogliera del Monastero di Colonna."Il suo sapere – ha raccontato commosso il figlio, Angelo - era sempre a disposizione di tutti e per questo motivo mio padre era ricercatissimo. Metteva chiunque a proprio agio. La porta della sua stanza, infatti, era sempre aperta. Cercava di spostare le persone dalla zona di comfort per stimolarle ad affrontare nuove sfide ed orientarle al miglioramento continuo. Era un perfezionista. Ogni obiettivo raggiunto richiedeva una riflessione per capire come si sarebbe potuto fare di meglio. Le iniziative del Circolo – ha concluso - a lui dedicato, dimostrano che il suo ricordo è ancora vivo tra di noi".L'intento degli organizzatori è, sì, commemorare Cignarelli, ma anche raccogliere le firme necessarie per convincere la Commissione Toponomastica del Comune di Trani ad intitolargli uno spazio pubblico cittadino, sia esso una via, una baia o una piazza.