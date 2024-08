"Distopie future”, la rassegna dell’Associazione "Il Cielo di Carta"

"Distopie future" è il titolo della rassegna organizzata da Il Cielo di Carta, un'Associazione culturale nata nel 2012 e che si occupa prevalentemente di teatro."La rassegna – ha spiegato Annamaria Di Pinto, attrice, autrice, regista nonché Presidente dell'Associazione - si articola in sette spettacoli, tutti accompagnati da un talk di filosofia. La nostra è una rassegna di teatro 'indipendente' perché non beneficiamo di alcun contributo pubblico. Centrale è il tema della crisi ecologica e climatica, ormai sotto gli occhi di tutti. Lo scopo dell'iniziativa è di innescare una profonda riflessione collettiva sul tema dell'ambiente, accendere degli interrogativi".Key-partner dell'iniziativa è l'Associazione Metabolè, nata a gennaio 2024, dall'idea di un gruppo di giovani studenti e docenti, appassionati di filosofia."Abbiamo l'ambizione – ha dichiarato il Presidente, Stefano Di Tondo - di poter diventare un laboratorio culturale per la Città di Trani. Abbiamo accettato volentieri l'invito da parte dell'Associazione Il Cielo di Carta. La crisi ecologica è il tema centrale della rassegna. Noi, come Metabolè, abbiamo costituito un Seminario Permanente sulla crisi ecologica. Riteniamo che il teatro possa rappresentare uno strumento molto efficace per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale".Il primo appuntamento in programma è previsto per sabato 17 agosto.Per ulteriori informazioni: 3479395652/3493802515.