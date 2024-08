Elezioni Comunali 2025, il primo Candidato Sindaco è una donna

Una donna, una madre. Insegnante di Matematica e Scienze alla Scuola Elementare "Beltrani" e recentemente autrice del libro "La vita splendida". È Angela Mercorio il primo Candidato Sindaco per le Elezioni Comunali 2025.«Il forte senso materno mi ha spinto a questa scelta. Mi sono chiesta, perché non adoperarsi per i più piccoli e per gli adolescenti? Voglio sganciarmi dai partiti politici e andrò a costituire una o più liste civiche. Non ho mai fatto politica finora, anche se mi sarebbe piaciuto. Penso che delle buone idee, soprattutto a livello locale, non abbiano colore politico. Non siano, cioè, né di destra né di sinistra. Sono delle buone idee e basta. Scendo in campo per spirito di servizio, non per arricchirmi o per ambizioni personali. Voglio donare le mie competenze e metterle al servizio della comunità. Qualcuno mi ha fatto notare la poca esperienza a livello amministrativo. Come insegnante sono abituata a programmare a lungo termine. Sono, inoltre, psicologa del lavoro, dunque, sono molto brava a gestire le risorse umane. Sono convinta di avere tutte le carte in regola per poter gestire al meglio la cosa pubblica».Angela Mercorio ha certamente bruciato tutti sui tempi, annunciando in largo anticipo la sua candidatura. La corsa alla carica di primo cittadino è appena cominciata.