Ennesimo furto d'auto nel corso della notte: le immagini delle telecamere di videosorveglianza

L'episodio in via Pedaggio Santa Chiara

Ancora un furto d'auto la notte scorsa, con l'intera scena ripresa dalle telecamere di video sorveglianza della zona: in via Pedaggio Santa Chiara, sul fianco dell'omonima chiesa, due malviventi hanno compiuto l'ennesimo furto di un'auto parcheggiata lungo quella strada del centro storico.In particolare, uno dei due si è occupato di scardinare la serratura dello sportello e del motorino di accensione dell'auto, l'altro era nei pressi in funzione di "palo". Le immagini sono state acquisite dai Carabinieri, che indagano sull'episodio.Purtroppo è la cronaca dell'ennesimo furto, solo l'ultimo in ordine di tempo di una lunga scia di un fenomeno malavitoso che contraddistingue negativamente questo territorio.