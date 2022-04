Furti di auto a metano nella notte a Trani

Non si placa l'ondata di furti d'auto che da diverso tempo attanaglia la città di Trani. Nella notte sono state portate via diverse auto a metano: tra queste una Panda rossa parcheggiata in via Longo, come riferisce un lettore alla redazione di Traniviva, dove all'interno vi era anche un seggiolino per bambini. Recatosi alla Caserma dei Carabinieri di Trani per denunciare il furto, il malcapitato proprietario ha appreso dagli agenti che erano state rubate altre auto, tutte a metano, alcune poi ritrovate.Una piaga quella degli atti vandalici notturni contro le vetture e dei micro-furti di ciò che i responsabili trovano all'interno, spesso appena qualche spicciolo, che si allarga a macchia d'olio e che tiene sulla corda l'attenzione delle forze dell'ordine. Sempre nei numeri c'è la dimensione di un fenomeno criminale in netta ripresa, che nell'ultimo anno è sostanzialmente raddoppiato.