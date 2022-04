Furti in appartamento, nuovo episodio ieri sera in via Dell'Olio

"Tornare a casa ieri sera e trovarla svaligiata con tanto di uso di fiamma ossidrica. Rabbia!" è l'ennesima denuncia di un furto in abitazione, avvenuto ieri sera in un appartamento di un condominio di via Dell'Olio, ai danni di un docente universitario.L'uomo era uscito intorno alle 20 per andare a vedere insieme agli amici una partita di calcio in Tv, e ha fatto rientro a casa intorno alle 23.30, trovando la porta blindata chiusa regolarmente a chiave, così come l'aveva lasciata. I ladri, probabilmente "professionisti", sono entrati aprendo appunto porta blindata e hanno fatto irruzione all'interno dell'appartamento andando a cercare la cassaforte, riuscendo ad aprirla con la fiamma ossidrica e portando via alcuni orologi e gioielli di famiglia, lasciando invece computer o altri oggetti di valore della casa, oltre ai quasi 2000 libri del professore, andando via evidentemente con estrema calma, dato che il proprietario ha trovato la porta chiusa a chiave.Sull'episodio indagano i Carabinieri