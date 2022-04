Furto in una dolciaria in corso Italia, 20mila euro il valore della refurtiva sottratta

È di circa 20mila euro il valore della refurtiva sottratta questa notte da una dolciaria in corso Italia. Intorno alle ore 3 ignoti col volto incappucciato hanno scassinato la saracinesca dell'attività e hanno portato via uova pasquali, peluches e colombe. Prima di agire i ladri hanno pensato di oscurare con spray nero le telecamere di videosorveglianza e questo fa pensare che gli stessi conoscessero bene il locale e che magari vi avessero fatto visita precedentemente.L'amara scoperta è avvenuta questa mattina quando la giovane titolare si è recata in negozio per l'apertura trovando gli scaffali completamente svuotati. Molta delle merce sottratta questa notte era stata già prenotata e questo pomeriggio Stefania, questo il suo nome, ha già provveduto a riassortire in parte il negozio con nuovi prodotti in vista delle imminenti festività pasquali. «Nonostante ci hanno rubato tutto sono pronta a ripartire e ad andare avanti» - ha dichiarato ai microfoni di Traniviva.Sull'episodio indagano i Carabinieri.Un fatto analogo era avvenuto, per ben due volte, a dicembre e gennaio scorsi a danno di un altro negozio di dolci in corso de Gasperi in vista dell'Epifania.