Furto in una pescheria di Trani, rubata un’affettatrice e danni alla saracinesca

Ennesimo furto perpetrato nella notte tra domenica 1 e lunedì 2 maggio in una pescheria di Trani: fra le 3 e le 4 ignoti hanno scassinato la saracinesca dell'attività sita in corso Manzoni "I piaceri del mare" e si sono impossessati di un'affettatrice prima di darsi alla fuga perché si era attivato il sistema di allarme.Nel locale fortunatamente non c'erano prodotti ittici essendo domenica giorno di chiusura. Grande sconcerto da parte della titolare dell'attività, oggi comunque regolarmente aperta, che ha così commentato l'episodio alla redazione di Traniviva: «Riprendiamo a lavorare come ogni giorno». Sull'episodio indagano i Carabinieri di Trani.Si tratta del secondo episodio ai danni di una pescheria nel giro di qualche settimana: l'altro era avvenuto solamente a metà aprile a danno di una pescheria in via Superga, oltre a quelli verificatosi in due dolciarie sempre di Trani.