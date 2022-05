Furto sventato in un appartamento dalla Pegaso Security

Dei malviventi hanno provato ad entrare in una villa privata ma è scattato l'allarme e la vigilanza è giunta subito sul posto mettendoli in fuga.L'unico danno provocato dai malviventi è stato un vetro rotto della finestra dalla quale hanno cercato di entrare; ma grazie al pronto intervento della Pegaso Security non sono riusciti a portare via niente.Dopo di loro anche la Polizia di Stato che si occuperà di ricostruire accaduto e delle indagini