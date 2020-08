Gargiuolo: «Urgente mettersi all’opera con onestà per costruire il cambiamento necessario»

«Decidere di presentare la propria candidatura politica in tempi come quelli che stiamo vivendo è una scelta coraggiosa e responsabile» scrive il candidato consigliere regionale nella lista "La Puglia domani" con Fitto presidente, Roberto Gargiuolo.«La definisco coraggiosa perché è stata distrutta la speranza di una politica seria e onesta quindidiventa un rischio per chi ha sempre vissuto del proprio lavoro, impegnandosi per il proprio territorio e per la propria gente. É una scelta responsabile perché stiamo vivendo tempi difficilissimi: tanti genitori sono costretti a mantenere le famiglie dei propri figli! Basta questa riflessione per capire quanto sia urgente mettersi all'opera con onestà perÉ nata così la mia candidatura: con l'energia, la grinta, la forza di chi vuole offrire il proprio contributo vero e concreto.Sono un cittadino come voi, un uomo semplice: la mia vita di lavoratore già dall'adolescenza è lo specchio della mia anima. Non c'è cosa più bella che guardarsi dentro e poter dire:Dopo anni di impegno nel lavoro e nel sociale tanti possono contare su di me... da oggi potete farlo anche voi!».