Elezioni 2020, il segretario nazionale del PD Nicola Zingaretti ad Andria

Il segretario nazionale del PD incontra la cittadinanza intervenendo a sostegno del Candidato Sindaco Giovanna Bruno e del Candidato al Consiglio Regionale e Comunale Giovanni Vurchio. Un evento di prestigio per la campagna elettorale di uno dei capoluoghi della Sesta provincia, il più popoloso, che affronta una doppia importante tornata elettorale, le elezioni regionali e le elezioni comunali.L'appuntamento è per venerdì 11 Settembre, alle ore 20,30 a Largo Appiani.Dopo l'iniziativa con il Ministro Francesco Boccia, la visita di Zingaretti è una ulteriore prova della forza e della coesione della comunità del PD andriese.Per ripartire dopo la stagione di buio fitto alle nostre spalle, Andria ha bisogno di affidarsi a un partito serio, il PD. E a due persone che sono simboli di passione politica e spirito di servizio per la comunità, Giovanna Bruno e Giovanni Vurchio.Il segretario nazionale del PD Nicola Zingaretti sarà ad Andria, tra la gente, a testimoniare l'appoggio di tutto il partito, a ogni livello, a Giovanna, a Giovanni e a tutti i candidati della lista del PD.