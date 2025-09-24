Voto
Voto
Attualità

In Puglia si vota il 23 e 24 novembre 2025, firmati i decreti per le elezioni

Nelle circoscrizioni elettorali, su 23 seggi 7 sono assegnati a Bari, 2 alla BAT, 2 a Brindisi, 4 a Foggia, 5 a Lecce e 3 a Taranto: le altre con premio di maggioranza

Trani - mercoledì 24 settembre 2025 10.37
È arrivata l'ufficialità sulle date per le elezioni regionali in Puglia: il presidente della Regione Puglia ha firmato oggi i decreti che indicono le consultazioni per l'elezione diretta del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale. I comizi sono convocati per domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025; le operazioni di voto si svolgeranno nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.

Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti, avranno luogo, senza interruzioni, le operazioni di scrutinio.

Nelle circoscrizioni elettorali, basate sul numero di residenti risultanti dal censimento 2021 (totali 3.922.941), su 23 seggi 7 sono assegnati a Bari, 2 alla BAT, 2 a Brindisi, 4 a Foggia, 5 a Lecce e 3 a Taranto. I restanti seggi saranno assegnati mediante il cosiddetto "premio di maggioranza" fino a formare l'assise di 50 consiglieri. Le liste che saranno presentate dovranno rispettare i criteri della differenza di genere.

La scheda sarà di colore verde.
  • elezioni regionali
Altri contenuti a tema
Elezioni regionali, si vota il 23 e 24 novembre Elezioni regionali, si vota il 23 e 24 novembre La firma del decreto del Presidente Emiliano atteso ad ore
Rocco Dileo: «In Puglia 15 anni fa era tutto da costruire, oggi siamo una regione strategica» Politica Rocco Dileo: «In Puglia 15 anni fa era tutto da costruire, oggi siamo una regione strategica» Il candidato al Consiglio regionale nella lista "Emiliano sindaco di Puglia": «Non posso immaginare che il futuro della Puglia sia un tuffo nel passato»
Raffaele Fitto presenta Rossella Piazzolla: «Negli ultimi 15 anni non è stato fatto nulla» Politica Raffaele Fitto presenta Rossella Piazzolla: «Negli ultimi 15 anni non è stato fatto nulla» A scendere in campo in sostegno di Rossella Piazzolla anche l’europarlamentare ed ex segretario regionale della Lega, Andrea Caroppo
"La Puglia ce la fa", Emiliano presenta il video elettorale: «Una storia d'amore» Politica "La Puglia ce la fa", Emiliano presenta il video elettorale: «Una storia d'amore» Una clip di 90 secondi per il presidente uscente e candidato del centrosinistra, con la regia di Nicolò Accettura
Regionali 2020, Piazzolla: «E' giunta l'ora di cambiare, rialziamoci insieme» Politica Regionali 2020, Piazzolla: «E' giunta l'ora di cambiare, rialziamoci insieme» La presentazione video di Rossella Piazzolla, candidata alle Regionali 2020 con Raffaele Fitto presidente
Elezioni 2020, il segretario nazionale del PD Nicola Zingaretti ad Andria Politica Elezioni 2020, il segretario nazionale del PD Nicola Zingaretti ad Andria L’appuntamento è per venerdì 11 Settembre, alle ore 20,30
Schittulli incontra Dimiccoli (Emiliano Sindaco di Puglia): «Alla Regione c’è bisogno di persone e professionisti come Franco» Politica Schittulli incontra Dimiccoli (Emiliano Sindaco di Puglia): «Alla Regione c’è bisogno di persone e professionisti come Franco» «Dobbiamo concentrare le energie sulle sviluppo della Medicina territoriale»
1 Elezioni regionali, Grazia Di Bari (M5S): «Ecco il nostro programma, sempre vicino ai cittadini» Politica Elezioni regionali, Grazia Di Bari (M5S): «Ecco il nostro programma, sempre vicino ai cittadini» La consigliera regionale uscente elenca gli argomenti principali del programma per la Puglia
“Nessuna grazia”: presentato in biblioteca “G. Bovio” a Trani romanzo di Damato
24 settembre 2025 “Nessuna grazia”: presentato in biblioteca “G. Bovio” a Trani romanzo di Damato
Regione Puglia, presentata la revisione del Piano Triennale dei Servizi 2024-2026 ai sindacati
24 settembre 2025 Regione Puglia, presentata la revisione del Piano Triennale dei Servizi 2024-2026 ai sindacati
Fontane o pozze stagnanti a Trani?
24 settembre 2025 Fontane o pozze stagnanti a Trani?
Botteri, Friedman e Mini, i big accendono i Dialoghi di Trani
24 settembre 2025 Botteri, Friedman e Mini, i big accendono i Dialoghi di Trani
Giovedì 25 settembre la consegna delle patenti di servizio agli agenti di Polizia Locale
24 settembre 2025 Giovedì 25 settembre la consegna delle patenti di servizio agli agenti di Polizia Locale
Indice di sportività, la BAT non brilla: 98° posto su 107 nella classifica di "Il Sole-24 Ore "
24 settembre 2025 Indice di sportività, la BAT non brilla: 98° posto su 107 nella classifica di "Il Sole-24 Ore"
Trani, l'Architettura al servizio della Giustizia
24 settembre 2025 Trani, l'Architettura al servizio della Giustizia
Al Beltrani: "Oltre la memoria - Le vittime invisibili ", la storia diventa che carne, voce e silenzio
24 settembre 2025 Al Beltrani: "Oltre la memoria - Le vittime invisibili", la storia diventa che carne, voce e silenzio
Fabio Purino a Trani: la pittura si fa cinema sulle tele della Nouvelle Vague
23 settembre 2025 Fabio Purino a Trani: la pittura si fa cinema sulle tele della Nouvelle Vague
Consegnati i primi attestati agli Infermieri di famiglia e di comunità
23 settembre 2025 Consegnati i primi attestati agli Infermieri di famiglia e di comunità
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.