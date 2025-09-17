Voto
Elezioni regionali, si vota il 23 e 24 novembre

La firma del decreto del Presidente Emiliano atteso ad ore

Trani - mercoledì 17 settembre 2025 9.39
La Puglia andrà al voto nelle stesse giornate in cui lo faranno i campani. Appare ormai certa la data del voto per elezioni regionali, che sarà fissato, salvo colpi di scena, per le giornate di domenica 23 e lunedì 24 novembre.
È quanto trapela da fonti della Regione Puglia ed il presidente uscente, Michele Emiliano, dovrebbe firmare il decreto nelle prossime ore.

Secondo quanto previsto dallo statuto regionale, bisogna votare entro 60 giorni dalla fine della legislatura, che terminerà domenica 21 settembre.
