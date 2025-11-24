Regionali 2025, alcuni dei candidati più suffragati nella BAT
Elezioni Regionali 2025, primo sguardo ai candidati più suffragati nella BAT - I NOMI

Debora Ciliento è al momento prima nella lista

Trani - lunedì 24 novembre 2025 21.11
Iniziano ad essere noti i dati ufficiali sulle preferenze dei candidati consiglieri. Nella provincia di Barletta-Andria-Trani al momento il più suffragato è Ruggiero Passero seguito da Debora Ciliento e Domenico De Santis. In tutto il centrosinistra spiccano i risultati delle liste a sostegno di Decaro, con numeri significativi per il PD e la lista 'Per la Puglia'. Sul fronte opposto, Forza Italia e Fratelli d'Italia si confermano i pilastri della coalizione a supporto di Lobuono. Nella coalizione di centrodestra tra i più suffragati Marcello La Notte, Giuseppe Tupputi e Tonia Spina.

Occorrerà attendere lo spoglio complessivo dei voti per conoscere la composizione del prossimo consiglio regionale.

Rilevazione parziale alle 21:20 con 350 sezioni su 410

PARTITO DEMOCRATICO (19.086)
  • CILIENTO DEBORA DETTA DEBORA: 6.924
  • DE SANTIS DOMENICO: 5.496
  • VURCHIO GIOVANNI: 2.468
  • CUSMAI ANTONELLA: 1.723
  • PAOLILLO GIUSEPPE DETTO PINUCCIO: 1.537

DECARO PRESIDENTE (13.647)

  • RUTIGLIANO NICOLA: 2.878
  • MARZOCCA RUGGIERO: 2.528
  • DIVICCARO MICHELA: 2.066
  • SINISI MARIANNA: 1.050
  • PROCACCI CATALDO DETTO ALDO: 720

PER LA PUGLIA DECARO CANDIDATO PRESIDENTE (12.441)

  • PASSERO RUGGIERO: 8.560
  • MAIORANO DANIELA IOLANDA ANTONIA: 3.529
  • CORNACCHIA IRENE: 503
  • DI BENEDETTO ARIANNA: 434
  • VALENTE VINCENZO: 375

AVANTI POPOLARI CON DECARO (7.180)

  • MENNEA RUGGIERO: 2.974
  • TUPPUTI VITO: 1.637
  • BRUNO LILLA: 1.296
  • DIMAGGIO VINCENZA DETTA ENZA: 1.076
  • SASSO VITTORIA: 559

MOVIMENTO 5 STELLE (6.892)

  • MORRA ANNAMARIA LETIZIA DETTA LETIZIA: 1.487
  • SAVELLA LUCA: 872
  • CORATELLA MICHELE: 849
  • CARBONE MARIA DETTA MARIELLA: 667
  • PATRUNO ALDO: 613

ALLEANZA VERDI E SINISTRA (4.743)

  • DI LERNIA: 1.702
  • DI BARI G: 904
  • NAGLIERI: 800
  • CHIUMEO: 521
  • GENTILE E: 131

FRATELLI D'ITALIA - GIORGIA MELONI (16.821)

  • SPINA ANTONIA DETTA TONIA: 4.280
  • FERRI ANDREA: 3.834
  • MEMEO RICCARDO: 3.290
  • CIVITA FLAVIO GEREMIA DETTO FLAVIO: 2.006
  • DISTASO CARLA ANTONIA: 459

FORZA ITALIA - BERLUSCONI (14.619)

  • LANOTTE MARCELLO DETTO MARCELLO: 5.245
  • TUPPUTI GIUSEPPE: 4.766
  • DEL GIUDICE LUIGI: 1.906
  • RICCO ROSSELLA: 757
  • PAGLIARO TONIA DETTA TONIA: 639

LEGA PUGLIA (7.050)

  • GRIMALDI RUGGIERO: 2.021
  • CIVITA NICOLA: 1.935
  • LAURORA CARLO: 980
  • CURCI ANNA: 874
  • IODICE ANTONIA DETTA TONIA: 653

NOI MODERATI - CIVICI (1.356)

  • DILEO ROCCO: 697
  • LEONE GIOVANNI: 294
  • SARCINA CARMEN: 198
  • PICA ANTONIO DETTO TREMITI: 32
  • DE FEO TIZIANA: 29

LA PUGLIA CON NOI (99)

  • LAUTA MARIA ROSA: 7
  • TEOFILO FELICE: 5
  • D'ANCA ANDREA: 2
  • PICCOLO COSIMO ATTILA: 1
  • RICCIO GABRIELLA: 1

PUGLIA PACIFISTA (409)

  • CASERTA F: 97
  • D'URSO SI: 44
  • RICCI SARA: 40
  • ZERMO FLO: 34
  • LOPANE G: 13
  • elezioni regionali
