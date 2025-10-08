Luigi Lobuono
Luigi Lobuono
Politica

Regionali, centrodestra trova la quadra: confermata la candidatura di Luigi Lobuono

Pronte a sostenerlo anche le liste di Cassano. In Veneto scelto Stefani della Lega

Trani - mercoledì 8 ottobre 2025 22.32
Luigi Lobuono sfiderà Antonio Decaro per le elezioni regionali del 23 e 24 novembre prossimo in Puglia. Lo avevamo anticipato dalle nostre pagine ma ora è ufficiale. A Roma è stata trovata la quadra nelle scorse ore e Lobuono sarà il candidato civico gradito a Forza Italia ed appoggiato da tutta la coalizione. In Veneto candidato il leghista Alberto Stefani, appena 33 anni.

Ex presidente della Fiera del Levante e candidato a sindaco di Bari nel 2004, poi sconfitto da Michele Emiliano, Lobuono avrebbe vinto le resistenze di parte della coalizione che invece avrebbe voluto un uomo interno ai partiti. Nelle ultime ore il centrodestra pugliese avrebbe incassato anche l'appoggio di alcuni uomini vicini a Massimo Cassano ed esponenti della lista Vero Centro, nata dalle ceneri di Sud al Centro di Anita Maurodinoia. Pronto a scendere in campo in Puglia anche l'europarlamentare della Lega, il generale Roberto Vannacci.

Per Lobuono, imprenditore 70enne da sempre considerato vicino a Silvio Berlusconi, si tratta di una investitura ufficiale, ma di una partita difficile da vincere visto il ritardo con cui sta partendo la sua campagna elettorale.
  • elezioni regionali
  • Luigi Lobuono
Altri contenuti a tema
Regionali 2025, la candidatura di Flavio Civita: «Una scelta a servizio della comunità» Speciale Regionali 2025, la candidatura di Flavio Civita: «Una scelta a servizio della comunità» «Ho sempre interpretato il mio ruolo pensando di generare opportunità per tutti - spiega -, non per una cerchia ristretta di amici»
Elezioni regionali Puglia, il primo toto-nomi tra conferme e sorprese Attualità Elezioni regionali Puglia, il primo toto-nomi tra conferme e sorprese Nel campo del centrosinistra la macchina organizzativa è già in pieno movimento
In Puglia si vota il 23 e 24 novembre 2025, firmati i decreti per le elezioni Attualità In Puglia si vota il 23 e 24 novembre 2025, firmati i decreti per le elezioni Nelle circoscrizioni elettorali, su 23 seggi 7 sono assegnati a Bari, 2 alla BAT, 2 a Brindisi, 4 a Foggia, 5 a Lecce e 3 a Taranto: le altre con premio di maggioranza
Elezioni regionali, si vota il 23 e 24 novembre Attualità Elezioni regionali, si vota il 23 e 24 novembre La firma del decreto del Presidente Emiliano atteso ad ore
Rocco Dileo: «In Puglia 15 anni fa era tutto da costruire, oggi siamo una regione strategica» Rocco Dileo: «In Puglia 15 anni fa era tutto da costruire, oggi siamo una regione strategica» Il candidato al Consiglio regionale nella lista "Emiliano sindaco di Puglia": «Non posso immaginare che il futuro della Puglia sia un tuffo nel passato»
Raffaele Fitto presenta Rossella Piazzolla: «Negli ultimi 15 anni non è stato fatto nulla» Raffaele Fitto presenta Rossella Piazzolla: «Negli ultimi 15 anni non è stato fatto nulla» A scendere in campo in sostegno di Rossella Piazzolla anche l’europarlamentare ed ex segretario regionale della Lega, Andrea Caroppo
"La Puglia ce la fa", Emiliano presenta il video elettorale: «Una storia d'amore» "La Puglia ce la fa", Emiliano presenta il video elettorale: «Una storia d'amore» Una clip di 90 secondi per il presidente uscente e candidato del centrosinistra, con la regia di Nicolò Accettura
Regionali 2020, Piazzolla: «E' giunta l'ora di cambiare, rialziamoci insieme» Regionali 2020, Piazzolla: «E' giunta l'ora di cambiare, rialziamoci insieme» La presentazione video di Rossella Piazzolla, candidata alle Regionali 2020 con Raffaele Fitto presidente
Assistenza Specialistica Scolastica: tra giustizia sociale annunciata e paletti finanziari nascosti
8 ottobre 2025 Assistenza Specialistica Scolastica: tra giustizia sociale annunciata e paletti finanziari nascosti
Regionali 2025, la candidatura di Flavio Civita: «Una scelta a servizio della comunità»
8 ottobre 2025 Regionali 2025, la candidatura di Flavio Civita: «Una scelta a servizio della comunità»
Il trionfo dell'arte a Trani: bilancio della stagione al Palazzo delle Arti Beltrani
8 ottobre 2025 Il trionfo dell'arte a Trani: bilancio della stagione al Palazzo delle Arti Beltrani
Giuramento Vigili del fuoco: 7 allievi della BAT per il 100° corso
8 ottobre 2025 Giuramento Vigili del fuoco: 7 allievi della BAT per il 100° corso
Concerto di musica gospel sabato in piazza Quercia a Trani
8 ottobre 2025 Concerto di musica gospel sabato in piazza Quercia a Trani
Angela Bini, da Trani alla finale del Premio Mia Martini con un brano inedito: una vita tra sport, musica e talento
8 ottobre 2025 Angela Bini, da Trani alla finale del Premio Mia Martini con un brano inedito: una vita tra sport, musica e talento
Bandi della Provincia Bat su piattaforma digitale, Lodispoto: «Innovazione per garantire efficienza e legalità»
8 ottobre 2025 Bandi della Provincia Bat su piattaforma digitale, Lodispoto: «Innovazione per garantire efficienza e legalità»
Materie prime non sicure per integratori alimentari, sequestro in uno stabilimento di Trani
8 ottobre 2025 Materie prime non sicure per integratori alimentari, sequestro in uno stabilimento di Trani
Premiati i vincitori dei concorsi “Piatti” e “Vetrina della Festa Patronale” a Trani
8 ottobre 2025 Premiati i vincitori dei concorsi “Piatti” e “Vetrina della Festa Patronale” a Trani
Carliveroo rivoluziona il mercato dell'usato: a Trani apre lo showroom del futuro
8 ottobre 2025 Carliveroo rivoluziona il mercato dell'usato: a Trani apre lo showroom del futuro
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.