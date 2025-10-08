Flavio Civita
Flavio Civita
Speciale

Regionali 2025, la candidatura di Flavio Civita: «Una scelta a servizio della comunità»

«Ho sempre interpretato il mio ruolo pensando di generare opportunità per tutti - spiega -, non per una cerchia ristretta di amici»

Trani - mercoledì 8 ottobre 2025 13.50 Sponsorizzato
Esperienza e competenza: su questi due perni fa leva la candidatura di Flavio Civita a consigliere regionale della Puglia. Il professionista andriese classe '79 ha deciso di scendere in campo per competere, tra le fila di Fratelli d'Italia, alle elezioni regionali del 23 e 24 novembre. «Una scelta - spiega - a servizio della comunità e del partito».

Laureato in scienze politiche, Civita è commercialista da quasi vent'anni. Nel frattempo ha anche fondato due società, una di mediazione creditizia che oggi è diventata un network nazionale e l'altra di consulenza e servizi alle imprese. Poi, ha dato vita a una struttura ricettiva a pochi chilometri da Castel del Monte. Un percorso, quindi, che ha generato occupazione e radicato esperienze trasversali in diversi settori economici.

A questo si aggiunga la passione politica nata da piccolo, quando accompagnava papà Giovanni nelle campagne elettorali. La valorizzazione delle proprie radici, l'attitudine verso la promozione di un sistema meritocratico, la cura delle fasce realmente più deboli della società sono pilastri fondanti dell'idea di politica di Flavio Civita.

Il professionista andriese ha anche ricoperto la carica di assessore con delega allo Sport e alle Politiche giovanili nella prima Amministrazione di Nicola Giorgino. «Sono stati anni costruttivi e intensi - racconta - abbiamo vissuto la vita amministrativa come se fosse sovrapposta alla dimensione privata. Ho preso molto sul serio quell'incarico: tra le altre cose, il mio assessorato ha realizzato in un anno il polivalente nel quartiere di San Valentino e riavviato il Forum Città di Giovani. Non dimentico le manifestazioni sportive di alto livello, come il match di pallavolo tra Italia e Cuba ospitato al Palazzetto dello Sport nell'ambito della World League, o l'esibizione degli Harlem Globe Trotters, squadra di basket acrobatico che tornava in Puglia dopo decenni. Ancora, il Gran Prix di marcia durante gli anni in cui cominciavano a nascere le carriere e i successi di Francesco Fortunato e Vito Di Bari».

«Ho sempre interpretato il mio ruolo pensando di generare opportunità per tutta la comunità - spiega - agendo con spirito di servizio e senso del dovere». L'ha fatto anche dopo il 2015 quando ha deciso di rimanere dietro le quinte, lasciando spazio agli altri, offrendo contributi in termini di idee e, quindi, continuando a fare politica per passione.

«Ritorno in primo piano - sostiene - perché voglio impegnarmi a dare una visione e una prospettiva soprattutto in alcuni ambiti, mettendo le mie competenze a servizio degli altri, con un occhio di riguardo verso i più giovani. Penso, ad esempio, all'agricoltura e al turismo: la Bat che cos'ha meno della Valle d'Itria? E dov'è l'attenzione allo sport che in questi anni è stato trascurato? Chi ha governato sino ad ora sapeva che avrebbe potuto attribuire risorse all'edilizia sportiva, specie a quella di quartiere? O alle associazioni dilettantistiche che consentono la pratica e la diffusione del movimento e danno benefici in termini sociali? Per non parlare - conclude - della sanità che spesso, a causa di una cattiva gestione politica, ha tolto dignità al cittadino e agli operatori».
  • elezioni regionali
Altri contenuti a tema
Elezioni regionali Puglia, il primo toto-nomi tra conferme e sorprese Attualità Elezioni regionali Puglia, il primo toto-nomi tra conferme e sorprese Nel campo del centrosinistra la macchina organizzativa è già in pieno movimento
In Puglia si vota il 23 e 24 novembre 2025, firmati i decreti per le elezioni Attualità In Puglia si vota il 23 e 24 novembre 2025, firmati i decreti per le elezioni Nelle circoscrizioni elettorali, su 23 seggi 7 sono assegnati a Bari, 2 alla BAT, 2 a Brindisi, 4 a Foggia, 5 a Lecce e 3 a Taranto: le altre con premio di maggioranza
Elezioni regionali, si vota il 23 e 24 novembre Attualità Elezioni regionali, si vota il 23 e 24 novembre La firma del decreto del Presidente Emiliano atteso ad ore
Rocco Dileo: «In Puglia 15 anni fa era tutto da costruire, oggi siamo una regione strategica» Politica Rocco Dileo: «In Puglia 15 anni fa era tutto da costruire, oggi siamo una regione strategica» Il candidato al Consiglio regionale nella lista "Emiliano sindaco di Puglia": «Non posso immaginare che il futuro della Puglia sia un tuffo nel passato»
Raffaele Fitto presenta Rossella Piazzolla: «Negli ultimi 15 anni non è stato fatto nulla» Politica Raffaele Fitto presenta Rossella Piazzolla: «Negli ultimi 15 anni non è stato fatto nulla» A scendere in campo in sostegno di Rossella Piazzolla anche l’europarlamentare ed ex segretario regionale della Lega, Andrea Caroppo
"La Puglia ce la fa", Emiliano presenta il video elettorale: «Una storia d'amore» Politica "La Puglia ce la fa", Emiliano presenta il video elettorale: «Una storia d'amore» Una clip di 90 secondi per il presidente uscente e candidato del centrosinistra, con la regia di Nicolò Accettura
Regionali 2020, Piazzolla: «E' giunta l'ora di cambiare, rialziamoci insieme» Politica Regionali 2020, Piazzolla: «E' giunta l'ora di cambiare, rialziamoci insieme» La presentazione video di Rossella Piazzolla, candidata alle Regionali 2020 con Raffaele Fitto presidente
Elezioni 2020, il segretario nazionale del PD Nicola Zingaretti ad Andria Politica Elezioni 2020, il segretario nazionale del PD Nicola Zingaretti ad Andria L’appuntamento è per venerdì 11 Settembre, alle ore 20,30
Il trionfo dell'arte a Trani: bilancio della stagione al Palazzo delle Arti Beltrani
8 ottobre 2025 Il trionfo dell'arte a Trani: bilancio della stagione al Palazzo delle Arti Beltrani
Giuramento Vigili del fuoco: 7 allievi della BAT per il 100° corso
8 ottobre 2025 Giuramento Vigili del fuoco: 7 allievi della BAT per il 100° corso
Concerto di musica gospel sabato in piazza Quercia a Trani
8 ottobre 2025 Concerto di musica gospel sabato in piazza Quercia a Trani
Angela Bini, da Trani alla finale del Premio Mia Martini con un brano inedito: una vita tra sport, musica e talento
8 ottobre 2025 Angela Bini, da Trani alla finale del Premio Mia Martini con un brano inedito: una vita tra sport, musica e talento
Bandi della Provincia Bat su piattaforma digitale, Lodispoto: «Innovazione per garantire efficienza e legalità»
8 ottobre 2025 Bandi della Provincia Bat su piattaforma digitale, Lodispoto: «Innovazione per garantire efficienza e legalità»
Materie prime non sicure per integratori alimentari, sequestro in uno stabilimento di Trani
8 ottobre 2025 Materie prime non sicure per integratori alimentari, sequestro in uno stabilimento di Trani
Premiati i vincitori dei concorsi “Piatti” e “Vetrina della Festa Patronale” a Trani
8 ottobre 2025 Premiati i vincitori dei concorsi “Piatti” e “Vetrina della Festa Patronale” a Trani
Carliveroo rivoluziona il mercato dell'usato: a Trani apre lo showroom del futuro
8 ottobre 2025 Carliveroo rivoluziona il mercato dell'usato: a Trani apre lo showroom del futuro
Storie e autori a Trani: al via stasera "I Mercoledì del Gaber "
8 ottobre 2025 Storie e autori a Trani: al via stasera "I Mercoledì del Gaber"
Trani, dal libro al palcoscenico: la cultura che si trasforma
8 ottobre 2025 Trani, dal libro al palcoscenico: la cultura che si trasforma
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.