Elezioni regionali Puglia, il primo toto-nomi tra conferme e sorprese
Elezioni regionali Puglia, il primo toto-nomi tra conferme e sorprese
Attualità

Elezioni regionali Puglia, il primo toto-nomi tra conferme e sorprese

Nel campo del centrosinistra la macchina organizzativa è già in pieno movimento

Trani - martedì 30 settembre 2025 15.43
Il clima politico pugliese si scalda in vista delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre, con i partiti e i movimenti che iniziano a scoprire le carte. Se il centrodestra resta ancora in cerca di un candidato unitario, nel campo del centrosinistra la macchina organizzativa è già in pieno movimento e il toto-nomi dei papabili riempie le agende delle segreterie locali.

La prima ufficialità è arrivata dall'assessore barese allo Sviluppo locale e Blue Economy, Pietro Petruzzelli, che attraverso i social ha annunciato la propria candidatura nelle liste del Partito Democratico. Non sarà il solo: secondo indiscrezioni, tra i candidati dem ci saranno anche diversi assessori uscenti. Due nomi praticamente certi sono quelli di Elisabetta Vaccarella e Paola Romano, mentre restano ipotesi da verificare le candidature di Roberta Rigante e Angelantonio Angarano.

Parallelamente, l'europarlamentare Antonio Decaro ha lanciato ufficialmente la sua lista civica, "Decaro Presidente", con un simbolo che raffigura una rosa dei venti stilizzata, a simboleggiare apertura e rinnovamento. L'obiettivo dichiarato è portare in Consiglio regionale volti nuovi, professionisti e amministratori locali senza precedenti esperienze regionali.

Nella provincia di Bari la civica schiererà sedici candidati. Tra i nomi già confermati ci sono: il medico e consigliere comunale di Molfetta Felice Spaccavento, gli ex vicesindaci di Bitonto e Modugno Rino Mangini e Giuseppe Montebruno, gli ex sindaci di Conversano e Acquaviva delle Fonti Pasquale Loiacono e Davide Carlucci, l'assessora di Grumo Anna Colasuonno, il presidente del Consiglio comunale di Castellana Grotte Maurizio Pace e la consigliera monopolitana Silvia Contento.

Nel collegio della BAT, da Trani arriva il nome di Andrea Ferri, mentre da Bisceglie spuntano le candidature quasi certe di Tonia Spina e Francesco La Notte. Sullo sfondo restano le ipotesi legate a Onofrio Musco, Roberta Rigante e Angelantonio Angarano, che però – almeno per ora – avrebbero manifestato poca disponibilità a scendere in campo. Non manca il capitolo legato ad Azione: se la formazione decidesse di presentare una lista autonoma, non sarebbe da escludere la candidatura di Francesco Spina. Sempre dalla Bat arrivano altre due candidature: il consigliere comunale di Barletta per Fratelli d'Italia, Riccardo Memeo, oltre a Debora Ciliento, già Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile della Regione Puglia

Insieme a Decaro, dalla provincia di Foggia, arriva anche la candidatura di Teresa Cicolella, assessore del Comune di Cerignola.
  • elezioni regionali
Altri contenuti a tema
In Puglia si vota il 23 e 24 novembre 2025, firmati i decreti per le elezioni In Puglia si vota il 23 e 24 novembre 2025, firmati i decreti per le elezioni Nelle circoscrizioni elettorali, su 23 seggi 7 sono assegnati a Bari, 2 alla BAT, 2 a Brindisi, 4 a Foggia, 5 a Lecce e 3 a Taranto: le altre con premio di maggioranza
Elezioni regionali, si vota il 23 e 24 novembre Elezioni regionali, si vota il 23 e 24 novembre La firma del decreto del Presidente Emiliano atteso ad ore
Rocco Dileo: «In Puglia 15 anni fa era tutto da costruire, oggi siamo una regione strategica» Politica Rocco Dileo: «In Puglia 15 anni fa era tutto da costruire, oggi siamo una regione strategica» Il candidato al Consiglio regionale nella lista "Emiliano sindaco di Puglia": «Non posso immaginare che il futuro della Puglia sia un tuffo nel passato»
Raffaele Fitto presenta Rossella Piazzolla: «Negli ultimi 15 anni non è stato fatto nulla» Politica Raffaele Fitto presenta Rossella Piazzolla: «Negli ultimi 15 anni non è stato fatto nulla» A scendere in campo in sostegno di Rossella Piazzolla anche l’europarlamentare ed ex segretario regionale della Lega, Andrea Caroppo
"La Puglia ce la fa", Emiliano presenta il video elettorale: «Una storia d'amore» Politica "La Puglia ce la fa", Emiliano presenta il video elettorale: «Una storia d'amore» Una clip di 90 secondi per il presidente uscente e candidato del centrosinistra, con la regia di Nicolò Accettura
Regionali 2020, Piazzolla: «E' giunta l'ora di cambiare, rialziamoci insieme» Politica Regionali 2020, Piazzolla: «E' giunta l'ora di cambiare, rialziamoci insieme» La presentazione video di Rossella Piazzolla, candidata alle Regionali 2020 con Raffaele Fitto presidente
Elezioni 2020, il segretario nazionale del PD Nicola Zingaretti ad Andria Politica Elezioni 2020, il segretario nazionale del PD Nicola Zingaretti ad Andria L’appuntamento è per venerdì 11 Settembre, alle ore 20,30
Schittulli incontra Dimiccoli (Emiliano Sindaco di Puglia): «Alla Regione c’è bisogno di persone e professionisti come Franco» Politica Schittulli incontra Dimiccoli (Emiliano Sindaco di Puglia): «Alla Regione c’è bisogno di persone e professionisti come Franco» «Dobbiamo concentrare le energie sulle sviluppo della Medicina territoriale»
"De Amicis " di Trani (distaccamento San Paolo): degrado igienico e rischio sanitario (urine canine) presso l'asilo
30 settembre 2025 "De Amicis" di Trani (distaccamento San Paolo): degrado igienico e rischio sanitario (urine canine) presso l'asilo
Cimitero Trani, l'attacco del M5S: "Costi fuori controllo e silenzio bipartisan "
30 settembre 2025 Cimitero Trani, l'attacco del M5S: "Costi fuori controllo e silenzio bipartisan"
Sicurezza, coraggio e legalità: la Polizia di Stato celebra San Michele Arcangelo a Margherita di Savoia
30 settembre 2025 Sicurezza, coraggio e legalità: la Polizia di Stato celebra San Michele Arcangelo a Margherita di Savoia
Un ospedale “mediterraneo” che punta all’eccellenza: presentato il progetto del nuovo Ospedale del Nord Barese
30 settembre 2025 Un ospedale “mediterraneo” che punta all’eccellenza: presentato il progetto del nuovo Ospedale del Nord Barese
Settimana europea della mobilità, per il presidente Fiab "bilancio soddisfacente "
30 settembre 2025 Settimana europea della mobilità, per il presidente Fiab "bilancio soddisfacente"
Grazie Pierino, simbolo di legalità e umanità
30 settembre 2025 Grazie Pierino, simbolo di legalità e umanità
Ultimo appuntamento con Una Notte al Museo, oggi si esplorano Saturno e Luna
30 settembre 2025 Ultimo appuntamento con Una Notte al Museo, oggi si esplorano Saturno e Luna
Terzo Settore, l'assessora Ciliento a Trani per presentare la nuova legge regionale
30 settembre 2025 Terzo Settore, l'assessora Ciliento a Trani per presentare la nuova legge regionale
Dialoghi di Trani: Né Oriente né Occidente
30 settembre 2025 Dialoghi di Trani: Né Oriente né Occidente
Per la prima volta a Trani, un evento inedito con un maestro di fama mondiale del Reiki
30 settembre 2025 Per la prima volta a Trani, un evento inedito con un maestro di fama mondiale del Reiki
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.