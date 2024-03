Giovedì Santo, i riti religiosi oggi a Trani

I SEPOLCRI

PROCESSIONE ADDOLORATA

PROVVEDIMENTI DI VIABILITÁ

Oggi si entra ufficialmente nel vivo degli appuntamenti della Settimana Santa. Questa mattina alle ore 10 nella Basilica Cattedrale di Trani Monsignor Leonardo D'Ascenzo presiederà la solenne messa del Crisma, a cui parteciperanno tutti i presbiteri della diocesi i quali, dopo l'omelia del vescovo, rinnoveranno le promesse fatte nel giorno della loro ordinazione sacerdotale. Durante la celebrazione il vescovo benedirà inoltre gli oli santi: il crisma, l'olio dei catecumeni e l'olio degli infermi.In serata, gli altari della reposizione di ogni chiesa saranno allestiti, al termine della Coena Domini e del rito della lavanda dei piedi, per permettere le visite dei fedeli. Proprio per assicurare il regolare flusso dei fedeli nelle vie della città, è stato istituito il divieto di fermata dalle 16.30 di oggi fino alle 10.30 di domani mattina il divieto di fermata in piazza Sedile San Marco, via Prologo, via Ognissanti (nel tratto compreso tra piazza Sedile San Marco e Piazza Campo dei Longobardi). Monsignor Leonardo D'Ascenzo quest'anno presiederà la Messa della Cena del Signore nell'ospedale di Bisceglie.Il percorso di devozione tra i sepolcri viene poi attraversato, a partire dalle 3, dalla tradizionale processione della Vergine Addolorata che parte dalla seicentesca Chiesa di Santa Teresa. Nel cuore della notte, quando tutto è silenzio, il simulacro della Vergine Addolorata varca la soglia della chiesa di Santa Teresa ed inizia il suo pellegrinaggio di dolore, raccogliendo le preghiere e le angosce dei fedeli, i quali a lei rivolgono lo sguardo ed il cuore lungo il cammino processionale. I fedeli devotamente s'inchinano al suo passaggio e nelle sue mani benedette depongono ogni preghiera. La processione, mesta e silenziosa, si snoda per le vie del centro storico, toccando le chiese che al suo passaggio le aprono le porte per la visita all'Altare della Reposizione. Questa si conclude quando il sole torna ad illuminare le case e le vie, e la Vergine Madre fa ritorno nella chiesa di Santa Teresa. Questo il percorso: Chiesa di Santa Teresa, Cattedrale, Parrocchia San Giovanni, Parrocchia Angeli Custodi, Parrocchia Madonna delle Grazie, Parrocchia Santa Chiara, Parrocchia San Giuseppe, Chiesa Sant'Antonio, Parrocchia Santa Maria del Pozzo, Chiesa del Carmine, Chiesa di San Francesco, Chiesa di Santa Teresa.Sarà istituito il divieto di fermata (con rimozione forzata) a partire dalle ore 1.00 sino al termine del passaggio della processione nelle seguenti vie: via Beltrani, piazza Lambert, via Mario Pagano, Piazza Indipendenza, largo G. Francia, via G.Francia, via Papa Giovanni XXIII, via sant'Agostino, piazza Nassirya, piazza Gradenico, via Pedaggio Santa Chiara, corso Regina Elena, via De Robertis, corso Vittorio Emanuele, corso Imbriani, via Tasselgardo, via delle Crociate, piazza della Repubblica, via Cavour, piazza Plebiscito, via Tiepolo, piazza Tiepolo, via Statuti Marittimi, piazza Plebiscito, via Mario Pagano, via Ognissanti, piazza campo dei Longobardi. A partire dalle 3 e fino al passaggio della processione nelle suddette vie sarà anche applicata la sospensione temporanea della circolazione.