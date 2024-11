Grosso furto di olive sventato dalle Guardie Campestri di Trani in contrada Casa Rossa

Ci risiamo: dopo le continue aggressioni ai tendoni dei vigneti è la volta delle olive, ormai pronte per la raccolta e per la produzione di olio. Le guardie Campestri, sono in azione ormai da settimane e proprio ieri, intorno alle 14:30, è stato sventato grazie a una efficace azione di coordinamento un importantissimo furto in Contrada Casa Rossa: una notevole quantità di prodotto era stato già raccolto nelle reti pronto per essere portato in un frantoio ma grazie alla continua azione di controllo negli appezzamenti di terra dei consociati, i ladri sono stati sorpresi e costretti alla fuga. L'operazione è avvenuta con l'ausilio dei Carabinieri intervenuti in supporto delle Guardie Campestri e l'intero quantitativo delle olive raccolte è stato restituito al proprietario. "È una guerra, ha dichiarato il Presidente delle guardie campestri Peppino Nardò: "Le olive sono considerate oro ormai, il costo dell'olio è sempre più alto e i ladri sono sempre più pregiudicati, pronti a entrare in azione giorni e notte: proprio per questo la nostra sorveglianza è continua nella protezione dei consociati".