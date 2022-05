Recuperata l'altalena dagli scogli sotto il parco giochi della Villa

È stata recuperata la seduta dell'altalena che con i relativi attacchi è stata "divelta" e lanciata sugli scogli sottostanti il parco giochi della Villa Comunale.Un senso di profondo sconforto non può che attanagliare la comunità, a partire dagli uomini delle "sentinelle ambientali" che stanno provvedendo, dalla riva del mare, ad agganciare quella sedia capace di regalare sorrisi a bambini, ragazzi, ma anche a persone adulte che, affette da disabilità dalla nascita, hanno potuto provare la gioia di farsi dondolare su un'altalena, impossibile quando questi strumenti di inclusione non erano ancora stati progettati.L'elenco della vergogna, qui a Trani, in meno di un anno, si sta facendo sempre più pesante. Ai vandalismi - chiamiamoli così , con amara ironia "di routine" si uniscono sempre più questi atti di violenza gratuita nei confronti delle persone più deboli, già provate nella vita dalla disabilità, e, quello che è ancora più feroce, di bambini.Al momento non sappiamo se i danni siano riparabili o se si dovrà già provvedere a 1 nuova altalena: Di certo è che l'emergenza a Trani è sempre più grave: di sicurezza, ma soprattutto di etica.