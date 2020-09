Incendio alle porte di Bari, treni in tilt. Rallentamenti fino a 90 minuti

Traffico ferroviario fortemente rallentato sulla linea che da Foggia conduce a Bari per un incendio di sterpaglie scoppiato alle porte del capoluogo, nei pressi di Bari Parco Nord, all'altezza del chilometro 641 della strada ferrata, proprio in prossimità dei binari.La circolazione ferroviaria è rimasta bloccata a partire dalle ore 14.16 in entrambe le direzioni (per permettere ai Vigili del Fuoco, tempestivamente intervenuti, di domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area in tutta tranquillità, nda), per poi riprendere su un binario unico alle ore 15.45 e tornare in graduale ripresa sui due binari alle ore 16.20: non del tutto chiare, per ora, la cause dell'incendio comunque estranee alla linea ferroviaria.Come riferito da Rete Ferroviaria Italiana, alle 14.16 il traffico ferroviario è stato sospeso tra Bari Santo Spirito e Bari Parco Nord per un incendio in prossimità dei binari. Poi, l'azienda ha avvisato i passeggeri che i treni avrebbero subìto ritardi: maggiori disagi per i treni metropolitani, 8 dei quali hanno subito cancellazioni: Trenitalia ha attivato bus sostitutivi tra Barletta e Bari Centrale spostando così nel capoluogo la partenza per la tratta successiva.Trenitalia fa sapere attraverso le informazioni in tempo reale, che per altri 17 treni, i regionali e quelli a lunga percorrenza come gli Intercity, sono stati accumulati ritardi fino a 90 minuti, tempo che dovrebbe essere ridotto nel corso del pomeriggio e della serata.