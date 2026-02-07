Puglia isolata per 72 ore: chiude la stazione di Bari Centrale dal 5 all'8 marzo

Gennaio (14-23): Sospensione della linea tra Pescara e Foggia per potenziamento e manutenzione dei deviatoi lungo la tratta Barletta-Bari.

Sospensione della linea tra Pescara e Foggia per potenziamento e manutenzione dei deviatoi lungo la tratta Barletta-Bari. Febbraio (2-15): Blocco della linea Caserta-Foggia per l'attivazione di un nuovo segmento dell'Alta Velocità Bari-Napoli, con pesanti ripercussioni sui collegamenti con Roma.

Un nuovo, massiccio intervento infrastrutturale si appresta a bloccare il cuore del trasporto ferroviario pugliese.ha ufficializzato la chiusura della stazione dida. Lo stop, della durata complessiva di 72 ore, comporterà la sospensione di tutti i treni da e per il capoluogo, coinvolgendo l'intera rete regionale e le tratte a lunga percorrenza.L'interruzione è dettata dalla necessità di eseguire interventi di. I cantieri sono propedeutici al completamento deltra Bari Centrale e Bari Parco Nord, un'opera strategica per migliorare la fluidità e la frequenza del traffico ferroviario in futuro, ma che nel breve periodo impone sacrifici significativi alla mobilità dei cittadini.La notizia, inizialmente circolata in via ufficiosa sui gruppi social di pendolari e viaggiatori, ha trovato conferma nella nota ufficiale dell'Ente. RFI ha garantito ilper cercare di mitigare i disagi, sebbene i tempi di percorrenza su strada siano inevitabilmente destinati ad allungarsi rispetto ai collegamenti ferroviari.Questo stop rappresenta solo l'ultimo di una serie di interventi che, dall'inizio dell'anno, stanno interessando la dorsale adriatica e i collegamenti verso l'interno:L'intervento di marzo a Bari Centrale si preannuncia come uno dei più critici per volume di passeggeri interessati. Si consiglia ai viaggiatori di monitorare i canali ufficiali di Trenitalia e delle altre compagnie di trasporto per aggiornamenti in tempo reale sugli orari dei bus e sulle variazioni del programma di viaggio.