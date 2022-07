Incidente tra Trani sud e Bisceglie nord, traffico rallentato

Lunghe code si registrano sulla strada statale 16 bis, in direzione sud, nel tratto compreso tra gli svincoli Trani sud e Bisceglie nord a causa di un sinistro verificatosi poco dopo le 10:15 di lunedì 4 luglio. Il numero dei mezzi coinvolti sarebbe piuttosto elevato: secondo quanto trapelato potrebbe trattarsi di un tamponamento a catena.Sul posto sono giunte diverse ambulanze.Il traffico è fortemente rallentato lungo la direttrice verso Bari. È consigliabile evitare di percorrere il tratto tranese della 16 bis in direzione sud, utilizzando le uscite precedenti per evitare di contribuire alla formazione della coda.